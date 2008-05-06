В Украину доставили тело погибшей в Египте николаевского вице-губернатора

Гроб с телом гражданки Украины, погибшей в дорожно-транспортном происшествии 1 мая в Египте, сегодня был отправлен в Украину рейсом турецких авиалиний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Стамбуле (Турция).

По информации сектора Департамента консульской службы в аэропорту „Борисполь”, в 16.30 по киевскому времени самолет турецких авиалиний прибыл в Киев.

Как сообщал УНИАН, 1 мая автобус с иностранными туристами, следовавший с популярного курорта Шарм Эль-Шейх в Каир, не вписался в поворот, перевернулся и сгорел. В результате ДТП 9 человек погибли и около 30 получили травмы. Среди погибших – первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Светлана Карпий.