Учителям и врачам придется работать на 5 лет дольше, чтобы выйти на пенсию
Кабмин утвердил постепенное увеличение стажа работы, необходимого для выхода на пенсию работникам сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, на 5 лет - до 30 лет с 1 апреля 2024 года.
Соответствующее решение было закреплено в постановлении правительства от 29 июля 2015 года №529 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины».
Согласно документу, пенсии за выслугу лет для работников указанных сфер будут назначаться при наличии стажа работы не меньше 25 лет и 6 месяцев с 1 апреля 2015 года. Ежегодно минимальная выслуга будет повышаться на полгода и к 1 апреля 2024 года составит 30 лет.
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Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров от 4 ноября 1993 года №909 «О списке заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет» установила минимальный стаж работы в 25 лет для выхода на пенсию работникам перечисленных сфер.