МИД ждет, что кто-то громко скажет о возможном взрыве российского ”макета”

Несоблюдение норм базового соглашения о базировании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации провоцирует возникновение «элементов опасности».

Об этом заявил на брифинге во вторник руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он отметил, что любые учения или испытания со стороны Черноморского флота Российской Федерации требуют в соответствии с базовым соглашением 1997 года обязательного согласования с компетентными органами Украины. Он отметил, что никаких обращений к командованию ВМС Украины со стороны ЧФ не поступало.

По словам В.КИРИЛИЧА, это свидетельствует о том, что испытание ракеты проходило вне правового поля. «Это, безусловно, осложняет вопрос и функционирования, и базирования, и взаимоотношений, и диалога в части пребывания ЧФ РФ на территории Украины», - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно заявления российской стороны о том, что эта ракета является предметом, который не содержит взрывоопасные вещества и не представляет угрозы жизни граждан и экологии, В.КИРИЛИЧ отметил: «было бы не корректно давать оценку технико-военным параметрам этого элемента ракеты, но очевидно, никто сегодня еще не говорит, но, я думаю, что громко заговорит о возможных последствиях взрыва такой ракеты».

По словам В.КИРИЛИЧА, «есть в целом очевидные вещи, которые не нуждаются в экспертном глазу». В частности, он сообщил, что когда была обнаружена ракета, то со стороны ЧФ РФ было заявлено, что они обеспечат охрану этого объекта. «Если речь идет о макете, то он не представляет никакой угрозы», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Он также отметил, что была создана комиссия, в которую вошли представители ЧФ РФ и которые сошлись во мнении, что «это тот предмет, о котором мы ведем разговор».

В то же время, В.КИРИЛИЧ отметил, что случай с российской ракетой не может быть поводом для постановки вопроса о преждевременном выводе ЧФ РФ с территории Украины. По его словам, это не взаимоувязанные вопросы. «Украина придерживается договоров и норм права, которые предусматривают, что ЧФ РФ находится на территории Украины до 2017 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в районе села Приветное между Алуштой и Судаком (Автономная Республика Крым) была найдена российская ракета.

В.КИРИЛИЧ отметил, что испытание этой ракеты было осуществлено 15 апреля, что противоречит соглашению от 1997 года о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины. «Украина подчеркнула недопустимость нарушений, определенных в базовых соглашениях относительно условий пребывания ЧФ РФ на территории Украины и выразила требование дать разъяснение», - сказал он.