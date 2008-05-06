В Киеве на 9 мая будут заморозки

В Украине 7 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, лишь в восточных, ночью кое-где и в центральных областях, а днем и в Крыму и Приазовье кратковременные дожди, местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, в восточной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 2-7° тепла, местами на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла, на побережье морей до 11°; днем 9-14°, в Закарпатье – до 19°, в Карпатах 3-8° тепла.

8-9 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в западных и восточных областях местами небольшие кратковременные дожди. Ветер будет преобладать северо-восточный, 7-12 м/с, ночью 8 мая в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в стране (кроме Закарпатья и юга Крыма) на поверхности почвы, в северных, центральных областях и Карпатах местами и в воздухе заморозки – до 0-3° мороза; дневная температура 9-14° тепла, в Закарпатье – 14-19°, в Карпатах 3-8° тепла.

10-11 мая ночью преимущественно без осадков, только в западных областях и Крыму местами пройдет небольшой дождь; днем в Украине ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы. Температура ночью 2-8° тепла, на побережье морей 9-11°, 10 мая на Левобережье на поверхности почвы местами заморозки 0-2°; днем 14-20° тепла, 10 мая в Крыму и Приазовье 11-16° выше нуля.

В Киеве и области 7 мая переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° (в Киеве – 11-13°). В области на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.

8-9 мая также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла.

10-11 мая ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 2-8° тепла, днем 14-20°.