Цена на газ для Украины может превысить 300 долларов?

Председатель парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николай МАРТЫНЕНКО прогнозирует, что цена на газ для Украины на 2009 год может превысить 300 долларов за тысячу кубометров.

Об этом он сказал в интервью газете «Дело».

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что российский «Газпром» осуществляет ценообразование с привязкой к среднеевропейским ценам и к цене нефтепродуктов, которая стремительно растет на мировых рынках. "Уже сейчас в Европе цена на газ перешла далеко за 300 долларов за тысячу кубометров. Поэтому и для Украины цена на газ на следующий год может значительно повыситься", допустил председатель парламентского комитета. Кроме того, по его словам, «является неизвестной формула ценообразования на среднеазиатский газ, на который мы ориентируемся».

В связи с этим Н.МАРТЫНЕНКО заявил о необходимости переговоров со странами Средней Азии для поиска путей снабжений газа напрямую. Комментируя последствия для украинской экономики в результате возможного повышения цены на газ, Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что этот сложный путь уже прошли наши соседи и это - «цена за избавление от политической зависимости». Он также отметил, что «ценовой удар можно и необходимо смягчить, это целый комплекс шагов на уровне как государства, так и бизнеса: и эффективная программа по энергосбережению, и увеличение собственной добычи газа, и альтернативные источники энергии. Времени у нас очень мало, однако, к сожалению, я не вижу здесь решительных шагов исполнительной власти», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Председатель профильного комитета Верховной Рады критически оценил политику государства относительно добычи собственного природного газа, которая уменьшается уже второй год подряд.

«По сути, Украина делает перекрестное субсидирование российских и среднеазиатских производителей. С одной стороны, платим большие деньги за импортированный газ, который идет на развитие иностранных экономик. Во-вторых, уменьшаем цену на газ собственного производства настолько, что у предприятий не хватает средств даже на поддержку объемов добычи. В прошлом году инвестиции в отрасль составили немногим больше 200 млн. гривен. Хотя для увеличения собственной добычи необходимо ежегодно вкладывать минимум 500 млн. долларов. Поэтому правительство должно создать прозрачные и привлекательные условия для привлечения инвесторов», - считает Н.МАРТЫНЕНКО.

Комментируя квоту «Газпрома» в 7,5 млрд. кубометров газа для продажи на внутреннем рынке Украины, председатель парламентского комитета по ТЭК выступил за то, чтобы в следующем году ее не было вообще. Для этого, по его словам, комитет по ТЭК работает над очень сложным и концептуальным законопроектом о принципах функционирования рынка природного газа в Украине. «Чтобы вопрос о продаже газа на территории Украины решался не путем давления или непонятных договоренностей, а согласно цивилизованным мировым стандартам», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.