Портнов: надо разобраться с Управлением госохраны

Назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей ПОРТНОВ заявляет, что решение Одесского областного хозяйственного суда о приостановке приватизации Одесского припортового завода является незаконным и правительство его обжалует. Об этом А.ПОРТНОВ сообщил сегодня вечером в эфире “5-го канала”.

"Вы знаете, что такие споры решаются исключительно в Окружном административном суде Киева", - сказал А.ПОРТНОВ, отметив, что в Одесский хозсуд иск подала общественная организация, которая “имеет смешное название, кажется, "Зеленка".

По его словам, "все судьи, причастные к блокировке этого вопроса, будут обязательно привлечены к дисциплинарной ответственности".

А.ПОРТНОВ сообщил, что соответствующие представления уже завтра поступят в Высший совет юстиции.

Он также отметил, что "блокировка ФГИУ Управлением Государственной службы охраны является “абсолютно незаконной и также получит свою оценку".

"Сегодня 50 депутатов от нашей политической силы подписали конституционное представление в КС относительно незаконности деятельности УГО и относительно порядка назначения руководителя и заместителя руководителя", - сказал А.ПОРТНОВ.