Осужден организатор выращивания голландской конопли в парниках

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорен организатор преступной группы, выращивавшей в парниках коноплю из семян, завезенных из Голландии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Запорожской области, соответствующий приговор лидеру организованной преступной группы вынес Апелляционный суд Запорожской области.

"Уголовное дело в отношении группы наркодельцов было возбуждено в июле 2007 года Управлением СБУ в Запорожской области, сотрудники которого установили, что двое участников группы получали из Голландии селекционные семена конопли с высоким содержанием психоактивного вещества и с помощью сообщников выращивали из них наркотические растения в построенных в Черниговском районе Запорожской области парниках общей площадью около 1000 квадратных метров", - сообщили в УСБУ.

По информации пресс-службы ведомства, 4 членам организованной преступной группы инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 307 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, хранение и сбыт наркотических веществ; посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Местный суд Шевченковского района Запорожья приговорил всех 4 участников группы к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет с испытательными сроками, однако Апелляционный суд Запорожской области по представлению прокуратуры изменил приговор лидеру группы - приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УСБУ в Запорожской области.