Ющенко утвердил состав Наблюдательного совета Киевского университета (список)

Указ размещен на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил состав Наблюдательного совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном Интернет-представительстве Президента. В частности, в состав Наблюдательного совета вошли: вице-президент Национальной академии наук Украины, народный депутат, председатель Наблюдательного совета (по согласию) Владимир ЛИТВИН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА, президент Национального олимпийского комитета Украины (по согласию) Сергей БУБКА, академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины (по согласию) Валерий ГЕЕЦ, академик Национальной академии наук Украины (по согласию) Иван ДЗЮБА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Анатолий ЗЛЕНКО, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Амосова (по согласию) Геннадий КНЫШЕВ, Президент Украины в 1991-1994 гг. (по согласию) Леонид КРАВЧУК, президент Академии педагогических наук Украины (по согласию) Василий КРЕМЕНЬ, Президент Украины в 1994-2004 гг. (по согласию) Леонид КУЧМА, председатель правления Украинского фонда культуры (по согласию) Борис ОЛИЙНЫК, председатель Совета Национального банка Украины (по согласию) Петр ПОРОШЕНКО, директор Института истории Украины Национальной академии наук Украины (по согласию) Валерий СМОЛИЙ, президент Академии правовых наук Украины (по согласию) Василий ТАЦИЙ, исполняющий обязанности председателя Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ.

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