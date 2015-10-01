В патрульную полицию Краматорска и Славянска за три дня поступило 1150 анкет

«Патрульная полиция – один из позитивных исторических моментов, мы уже видим реальные успехи. Растет уровень доверия и престиж службы, передает kramatorsk.info. Об этом свидетельствуют и те наборы, и те конкурсы, которые сегодня происходят во время вступления в наши учебные заведения. И будет у нас новая профессиональная полиция, а все профессионалы, кто достойно и с честью носил мундир, безусловно останутся, и продолжат дальше служить и защищать», - отметил Зорян Шкиряк.

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Советник министра подчеркнул, что формирование патрульной полиции в Донецкой области будет иметь определенные особенности, учитывая специфику прифронтового региона. Меняется уровень подготовки и сами принципы обучения. Вооружение и оснащение патрульной полиции Донецкой области будет усилено.