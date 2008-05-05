Ющенко поручил Тимошенко написать план преодоления коррупции по Богатыревой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по реализации национальной антикоррупционной стратегии и институционного обеспечения целостной антикоррупционной политики.

Соответствующий Указ размещен на официальном сайте главы государства.

В своем решении от 21 апреля, СНБО, проанализировав состояние распространения коррупции в Украине, отметил, что оно представляет угрозу национальной безопасности Украины. В частности, Совет нацбезопасности считает, что коррупция имеет разрушительное влияние на все сферы жизни общества, является серьезным препятствием для реформ в экономике, тормозит становление рыночных институтов, препятствует поступлению инвестиций.

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Президенту Украины обратиться в ВР с требованием ускорить рассмотрение проектов законов «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за коррупционные правонарушения», «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины» (относительно усиления мероприятий борьбы с коррупцией и с преступностью в сфере служебной деятельности в целом); «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве Украины», «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе судей» и «О внесении изменений в Закон Украины «О Высшем совете юстиции».

Кроме того, СНБО рекомендует главе государства внести в парламент проект закона о специализированном антикоррупционном органе, определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

При этом Совет нацбезопасности и обороны рекомендовал Кабинету Министров Украины в двухмесячный срок обеспечить утверждение новой редакции Плана мер по реализации Концепции преодоления коррупции в Украине «На пути к добропорядочности» на период до 2010 года; предоставить информацию о состоянии выполнения Указа Президента Украины от 1 февраля 2008 года №80 «О некоторых мерах по совершенствованию формирования и реализации государственной антикоррупционной политики».

В то же время Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Государственная налоговая администрация в трехнедельный срок должны утвердить ведомственные планы мер по предотвращению и противодействию коррупции среди сотрудников правоохранительных органов. При этом Генеральному прокурору Украины рекомендовано обеспечить утверждение в трехнедельный срок ведомственного плана мер по предотвращению и противодействию коррупции среди сотрудников правоохранительных органов; проведение совместно с СБУ проверки соответствия нормативных актов, приказов и протокольных поручений Министерства транспорта и связи Украины требованиям Конституции и законов Украины, в том числе относительно недопущения вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий.