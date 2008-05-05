Портнов заявляет, что Семенюк россиянам залог не возвращала

Заявления отстраненной правительством от исполнения полномочий председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о возврате залога в конкурсе по продаже 99,52% пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод” потенциальному инвестору не соответствуют действительности.

Об этом заявил в интервью "5 каналу" и.о. председателя Фонда государственного имущества Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, «информация относительно возвращения средств инвесторам просто не отвечает действительности. Казначейские счета, согласно распоряжению правительства, лишены необходимости подписывать у экс-председателя Фонда Валентины СЕМЕНЮК любых сведений». «И я не подписывал никаких распоряжений о том, чтобы возвращать средства инвесторам», - добавил он.

Ранее А.ПОРТНОВ заявил, что Государственное казначейство заблокировало все валютные и гривневые счета Фонда государственного имущества Украины, которые были открыты на В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, и открыло их на и.о. председателя ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Фонда распространила информацию о том, что Фонд вернул ООО “Азот-Сервис” (Российская Федерация) гарантийный взнос, перечисленный компанией для участия в конкурсе по продаже пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Справка УНИАН. 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины запросили 20 компаний.

15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, представляя коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда, сообщила, что Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке приказов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

Между тем, В.ЮЩЕНКО повторно остановил действие распоряжения Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОПЗ.

После чего премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Андрею ПОРТНОВУ не выполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и по поводу приостановки конкурса по приватизации Одесского припортового завода.