Во Львовской области у наркокурьера изъяли героин на 2 млн. долларов

Во Львове задержан наркокурьер, у которого изъята партия героина стоимостью 2 млн. долларов США.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Управления СБУ во Львовской области Владимир КРИВОШЕЯ, 30 апреля в 21.30 на одном из железнодорожных переездов во Львове сотрудники линейного управления Львовской железной дороги УМВД Украины на железнодорожном транспорте, с помощью сотрудников Департамента по борьбе с незаконным обращением наркотиков и сотрудников польского и украинского бюро Интерпола, работников СБУ во время досмотра автомобиля жителя Львовской области обнаружили 88 г порошковидного вещества, которое оказалось тяжелым наркотиком - героином.

Во время осмотра квартиры задержанного, которую тот снимал в Жидачевском районе, было обнаружено еще 17,5 кг героина афганского происхождения. Как выяснилось, этот наркотик завезли в Украину из Турции с целью дальнейшей транспортировки в Европу.

“Наркокурьер арестован. Параллельно в Польше местными правоохранительными органами задержаны еще несколько наркодилеров. То есть, речь идет о раскрытии международного наркотраффика. Оценочная стоимость партии наркотиков, которую обнаружили у жителя Львовской области, составляет 2 млн. долларов США”, - сообщил В.КРИВОШЕЯ.

По информации Отдела связей с общественностью Главного управления МВД во Львовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 307 ч.2, 309 ч.2 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-следственные действия по установлению лиц, причастных к преступлению.