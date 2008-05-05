Задолженность по зарплате в Киеве, Севастополе и на Волыни выросла в 2-3 раза

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в первом квартале текущего года выросла по сравнению с началом года на 3,5% (или на 23,7 млн. грн.) и на 1 апреля составила 692,4 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики.

По данным Госкомстата, наибольшие темпы роста задолженности в первом квартале зафиксированы в Киеве, Севастополе и Волынской области. Так, на 1 апреля в Киеве сумма задолженности составила 14,1 млн. грн., что на 114% (или на 7,5 млн. грн.) выше по сравнению с 1 января текущего года. В Севастополе сумма задолженности на 1 апреля составила 1,4 млн. грн. (выше на 250%, или на 1 млн. грн.). В Волынской области на 1 апреля сумма задолженности составила 5,2 млн. грн. (рост на 100%, или на 2,6 млн. грн.).

Заметный рост задолженности по зарплате зафиксирован еще в нескольких областях. В Херсонской области сумма задолженности на 1 апреля составила 13,1 млн. грн. (рост на 52%, или на 4,5 млн. грн.); во Львовской области - 31,3 млн. грн. (рост на 38%, или на 8,7 млн. грн.); Сумской - 22,8 млн. грн. (рост на 34,9%, или на 5,9 млн. грн.); Харьковской - 70,4 млн. грн. (рост на 26,8%, или на 14,9 млн. грн.); Житомирской – 18,5 млн. грн. (рост на 27%, или на 4 млн. грн.).

В ряде регионов рост задолженности по зарплате с начала года составил 11-13%: в Автономной Республике Крым – до 50,1 млн. грн., Днепропетровской области – до 37,3 млн. грн.

В то же время зафиксировано сокращение задолженности по зарплате в областях, где эта цифра обычно наиболее высокая. Так, на 1 апреля с.г. сумма задолженности по зарплате составила: в Донецкой области – 154,4 млн. грн. (сокращение задолженности против начала года на 8,6%, или на 14,6 млн. грн.); в Луганской – 58,7 млн. грн. (сокращение на 24,5%, или на 19,1 млн. грн.); Кировоградской – 25,2 млн. грн. (сокращение на 24%, или на 8,2 млн. грн.).

Также, по данным Госкомстата, по сравнению с 1 апреля 2007 года задолженность по зарплате в целом по Украине сократилась на 21,3%, или на 188,4 млн. грн. (тогда задолженность составляла 880,8 млн. грн.).