Украинские производители ищут, кто добавил гадости в масло

Ассоциация производителей масложировой отрасли «Укролияпром» заявляет, что в процессе производства и транспортировки подсолнечного масла попадание в него минеральных масел или других примесей невозможно.

Об этом заявил сегодня корреспонденту УНИАН генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК.

«В процессе производства и транспортировки масла попадание в него минеральных масел или других примесей невозможно. На каждом нашем предприятии внедрены серьезные системы качества, жесточайший контроль, а при поставке на экспорт предоставляется 8 документов - от гигиенического вывода до различных сертификатов соответствия и происхождения, и так далее», - сказал С.КАПШУК.

Он отметил, что ассоциация на сегодня не имеет конкретной информации по поставщику, по количеству подсолнечного масла, в котором содержатся примеси, «и конкретно по тому, сколько гадости туда кто-то добавил». «На сегодня мы и ищем, кто конкретно поставил это масло и куда. Потому что камень бросать на все украинское масло – неправильно», - сказал С.КАПШУК, добавив, что «пока не будет проведена независимая экспертиза и назван конкретный поставщик и количество этого масла, эти заявления сделаны предубежденно, а возможно, и специально».

При этом он подчеркнул, что на протяжении 10 лет украинское масло поставлялось на рынки ЕС, и никаких нареканий не было.

Кроме того, С.КАПШУК отметил, что в связи с введенным квотированием, а также из-за распространенной информации о загрязнении украинского масла, экспорт этого продукта из Украины в апреле почти не осуществлялся.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля представитель Еврокомиссии Майкл МАНН сообщил, что частицы нефти в подсолнечном масле украинского происхождения были обнаружены во Франции, после чего сообщение об этом было распространено через систему быстрого предупреждения для стран-членов ЕС – РАПЕКС.

"Все это масло было отозвано с рынка", - сказал он и отметил, что Еврокомиссия надеется обсудить этот вопрос с представителями украинской власти.

Затем загрязненное подсолнечное масло из Украины было выявлено в Швейцарии, причем часть его была продана. Об этом сообщила 4 мая пресс-секретарь Федерального управления охраны здоровья Швейцарии Сабина МЮЛЛЕР.

Как передавало радио «Свобода», на интернет-сайте управления распространена рекомендация частным предпринимателям и предприятиям изъять из продажи это масло, а также продукты, в которых его содержание превышает 10%.

В этом же сообщении отмечалось, что выявленные в масле «посторонние продукты не несут вреда здоровью», однако «с такими загрязнениями просто нельзя мириться».

В Европу, по большей части в страны ЕС, поступило 40 тысяч литров такого масла. Его ранее выявили в Великобритании, Испании, Италии, Нидерландах.