В аварии BMW и Chevrolet погибли 7 человек

Вчера в 17 часов вблизи с. Паланка Черкасской области водитель легкового автомобиля "BMW-528", выполняя обгон, допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Chevrolet Aveo".

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 7 человек и 1 человек пострадал, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Черкасской области.