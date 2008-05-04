В аварии BMW и Chevrolet погибли 7 человек
10:14, 04 мая 2008Общество
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ДТП в Черкасской области
Вчера в 17 часов вблизи с. Паланка Черкасской области водитель легкового автомобиля "BMW-528", выполняя обгон, допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Chevrolet Aveo".
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 7 человек и 1 человек пострадал, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Черкасской области.
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