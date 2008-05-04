Чем бы дитя не тешилось: школьник повредил памятники на 17 могилах

05:40, 04 мая 2008
Общество
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В милицию обратилась председатель сельсовета

В Черкасской области в милицию обратилась председатель сельского совета с заявлением о повреждении памятников на 17 могилах сельского кладбища.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение упомянутого преступления разоблачен житель этого же села, ученик общеобразовательной школы.

 

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