Чем бы дитя не тешилось: школьник повредил памятники на 17 могилах

В Черкасской области в милицию обратилась председатель сельского совета с заявлением о повреждении памятников на 17 могилах сельского кладбища.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение упомянутого преступления разоблачен житель этого же села, ученик общеобразовательной школы.