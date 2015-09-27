Шкиряк: Теракт под зданием Одесского управления СБУ - "прямой приказ Путина"

«Внимание! Нынешний теракт в Одессе - прямой приказ Путина... В том, что это преступление дело рук ФСБ России, никаких сомнений. Стоит отметить, что очередной террористический акт российских спецслужб на территории Украины, был четко спланированным заранее. Его главная цель - устрашение и предупреждения», - написал Шкиряк.

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Он считает, что сейчас в планы террористов не входили человеческие жертвы - четко отслеживалось, чтобы при взрыве рядом никого не было. Именно поэтому, как отмечает Шкиряк, избрали подходящее время для дистанционного приведения в действие взрывного устройства. Советник министра не исключает, что «враг может действовать и руками, прикупленных ими, так называемых «патриотических формирований», для еще большей дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

«Главный теневой заказник терактов 31 августа под ВР и 27 сентября в Одессе - Кремль! Это провокационный сигнал Путина перед его выступлением на Генассамблее ООН. Таким образом, российский диктатор шантажирует Украину и весь цивилизованный мир! Мол, смотрите, мы все можем и типа «не при делах». Учитывая еще и события в Сирии, действия российского агрессора вполне предсказуемы и очевидны», - заявил Шкиряк.

По его словам, в настоящее время в Одессе проходят контртеррористические мероприятия с привлечением спецподразделений МВД, Нацгвардии, СБУ. В действие введен план «Перехват».

Как сообщал УНИАН, около 5.00 27 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в центральной части Одессы неизвестные привели в действие взрывное устройство у здания управления СБУ в Одесской области, расположенном по ул. Еврейской, 43.

В 4-этажном здании «сталинской постройки», в котором располагается региональное управление СБУ, выбиты окна, повреждены двери, стены строения. Кроме того, серьезно пострадали дома в прилегающих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, расположенная в 200 метрах от места ЧП, а также припаркованные рядом автомобили.

По факту взрыва начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

По предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства равна от пяти до шести килограммов в тротиловом эквиваленте.