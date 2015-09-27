Шкиряк: Теракт под зданием Одесского управления СБУ - "прямой приказ Путина"
Советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк заявляет, заложенное взрывное устройство под здание управления СБУ является «прямым приказом Путина». Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шкиряк написал на своей странице в Facebook.
«Внимание! Нынешний теракт в Одессе - прямой приказ Путина... В том, что это преступление дело рук ФСБ России, никаких сомнений. Стоит отметить, что очередной террористический акт российских спецслужб на территории Украины, был четко спланированным заранее. Его главная цель - устрашение и предупреждения», - написал Шкиряк.
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Он считает, что сейчас в планы террористов не входили человеческие жертвы - четко отслеживалось, чтобы при взрыве рядом никого не было. Именно поэтому, как отмечает Шкиряк, избрали подходящее время для дистанционного приведения в действие взрывного устройства. Советник министра не исключает, что «враг может действовать и руками, прикупленных ими, так называемых «патриотических формирований», для еще большей дестабилизации внутренней ситуации в Украине».
«Главный теневой заказник терактов 31 августа под ВР и 27 сентября в Одессе - Кремль! Это провокационный сигнал Путина перед его выступлением на Генассамблее ООН. Таким образом, российский диктатор шантажирует Украину и весь цивилизованный мир! Мол, смотрите, мы все можем и типа «не при делах». Учитывая еще и события в Сирии, действия российского агрессора вполне предсказуемы и очевидны», - заявил Шкиряк.
По его словам, в настоящее время в Одессе проходят контртеррористические мероприятия с привлечением спецподразделений МВД, Нацгвардии, СБУ. В действие введен план «Перехват».
Как сообщал УНИАН, около 5.00 27 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в центральной части Одессы неизвестные привели в действие взрывное устройство у здания управления СБУ в Одесской области, расположенном по ул. Еврейской, 43.
В 4-этажном здании «сталинской постройки», в котором располагается региональное управление СБУ, выбиты окна, повреждены двери, стены строения. Кроме того, серьезно пострадали дома в прилегающих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, расположенная в 200 метрах от места ЧП, а также припаркованные рядом автомобили.
По факту взрыва начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.
По предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства равна от пяти до шести килограммов в тротиловом эквиваленте.