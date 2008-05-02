Когда медиа честно и интересно расскажут украинцам о НАТО?

В Украине стартовала информационная кампания о НАТО. Большинство граждан страны скептически относятся к вступлению Украины в Альянс, но признают, что мало о нем знают. Киевский медиа-эксперт Наталия Лигачева советует вовлечь в кампанию не только государственные, но и частные телеканалы.

Честно и интересно рассказывать украинцам о НАТО медиа будут лишь когда власть обеспечит прозрачные тендеры на проведение информационной кампании. А еще – создаст условия для проведения такой работы, чтобы деньги были не единственным стимулом пропаганды вступления Украины в Североатлантический альянс, убеждена медиа-эксперт Наталия Лигачева. «Мы знаем как все это срабатывает – опять будут вымучены программы. Частные СМИ и сами могли бы приобщиться к этому. Ведь у нас уже достаточно «продвинутых» владельцев, которые понимают, что не все измеряется только деньгами и рейтингами. Они могут быть заинтересованы и в другом обличьи своих СМИ». Чтобы эта информационная кампания имела успех, Лигачева советует делать акцент на интересных телевизионных проектах, прежде всего дискуссионных. «Нужно чтобы говорили и представители западных стран. Пусть расскажут, что дало им это вступление, какие проблемы они решают и какие возникают. Потому что дискуссии, которые раньше велись у нас, носили более политический характер», - говорит медиа-эксперт.

Немецкая волна