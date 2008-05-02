МИД готовит репатриацию тела погибшей украинки на Родину

По сообщению Посольства Украины в Арабской Республике Египет, 1 мая на автостраде Шарм Эль-Шейх – Каир в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины и трое граждан получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время Посольство Украины в АРЕ прорабатывает вопросы по оформлению проездных документов пострадавшим лицам.

В то же время осуществляется процедура подготовки к репатриации тела погибшей украинки на Родину.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Арабской Республике Египет и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 мая автобус с иностранными туристами, который следовал утром из популярного курорта Шарм Эль-Шейх в Каир, не вписался в поворот, перевернулся и сгорел. Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В результате ДТП девять человек погибли и около 30 получили травмы.

В автобусе находились 40 туристов из Украины, России, Великобритании, Канады, Италии.