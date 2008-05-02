Погода на 3 - 7 мая

До конца недели в Украине пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных областях дожди, на остальной территории местами небольшие; днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°, в южной части местами до 22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

4-5 мая в Украине переменная облачность. В западных областях кратковременные грозовые дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков, только ночью 4 мая небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, 5 мая в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, на Закарпатье и в южной части местами до 22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

6 мая без существенных осадков, лишь днем в северных и восточных областях отдельные небольшие дожди. 7 мая небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 3-8°, на побережье морей до 12°, днем 14-19°, на Закарпатье 16-21°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киеве завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°; в Киеве ночью 7-9°, днем 16-18°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°; в Киеве ночью 7-9°, днем 16-18°.

4-5 мая в столичном регионе переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью 4 мая небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

6-7 мая. Небольшие кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 6 мая без осадков. Температура ночью несколько снизится, днем существенно не изменится.