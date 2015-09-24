Социологи: уровень поддержки украинцами вступления в НАТО - самый высокий за всю историю независимости

Если бы референдум о присоединении к НАТО состоялся в июле 2015 года, 64% тех, кто принял бы в нем участие, проголосовали бы за вступление Украины в Североатлантический альянс.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты социологического исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова с 22 по 27 июля этого года.

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Согласно результатам опроса, 28,5% проголосовали бы против.

Как отмечают социологи, в более благожелательных к НАТО регионах ожидаемая явка на таком волеизъявлении была бы выше: в Западном регионе на гипотетическое голосование пришли 77% жителей региона, в Центральном - 65%, а на Донбассе, где большинство населения против членства Украины в НАТО, в референдуме приняло бы участие 49%.

Социологи отмечают, что если в среднем по стране уровень поддержки вступления в НАТО самый высокий за всю историю независимой Украины, то в региональном разрезе существуют различия. Так, «за» членство в НАТО проголосовали бы в Западном регионе («за» - 89%, «против» - 4%), Центральном (соответственно, 73% и 19%) и Южном (соответственно, 61% и 40%). «Против» членства Украины в НАТО проголосовало бы большинство в Восточном регионе («против» - 64%, «за» - 30%) и на Донбассе (соответственно 54% и 36%).

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Всего в ходе исследования опрошено 2011 респондентов из всех регионов Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки 2,3%.