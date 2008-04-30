Одесские чиновники разворовали почти полмиллиона

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области выявили злоупотребления с бюджетными средствами, выделенными для ликвидации последствий стихии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в конце лет 2007 года в Одесской области прошел сильный ураган, который повредил немало зданий. Для устранения повреждений из резервного фонда было выделено свыше 1 млн. гривен. Во время проверки оперативники УБОП установили, что служебные лица райгосадминистрации почти половину этой суммы перечислили группе бизнесменов на основании поддельных документов. Именно так правоохранительные органы классифицировали предоставленные в Березовскую РГА акты выполнения восстановительных работ, в которые входил ремонт Дома культуры, здания РГА, восстановление крыш, окон домов населения и т.п., но никаких работ не проводилось.

По материалам УБОП, прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по признаками преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины в отношении служебных лиц Березовской райгосадминистрации, и по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины в отношении четырех частных предпринимателей.