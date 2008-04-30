На западной границе Украины оставят только контрактников

Уже с осени этого года на западной границе Украины пограничники будут нести службу только по контракту, ни одного военнослужащего срочной службы не будет.

Об этом заявил “Немецкой волне” руководитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы Артур ГОРБЕНКО.

Он отметил, что на западной границе осталось еще около трехсот военнослужащих-срочников. По его словам, осенью они увольняются, и им смогут предложить только сотрудничество на контрактной основе. “Пограничники фактически стали первыми среди воинских формирований в Украине, которые перешли на контрактную основу”, - отметил А.ГОРБЕНКО. По его словам, сегодня западная граница, протяжность которой свыше тысячи трехсот километров, уже укомплектована контрактниками на 73 процента.