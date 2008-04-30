На будущего мэра Киева примеряют звание ”Зодчего Столицы”

Киевский совет объединений граждан «Варта Киева» призывает будущего мэра Киева запретить застройку исторической части города.

Об этом идет речь в обращении активистов объединения к кандидатам на должность председателя городского совета столицы Украины, переданном сегодня УНИАН.

В обращении отмечается, что 15 мая на Майдане Незалежности “Варта Киева” определится со своей поддержкой кандидатуры на должность руководителя города и призовет киевлян голосовать «не за того, кто дает им нищенские подачки, а за Зодчего Украинской Столицы”.

Среди критериев, по которым объединение будет определяться с поддержкой кандидата, является его поддержка идеи необходимости запрещения нового строительства в исторической зоне Киева, в частности в пределах заповедника «Древний Киев». Также, по мнению активистов “Варты Киева”, кандидат в мэры должен поддерживать необходимость ограничения в историческом центре движения транспорта. Будущий мэр должен прекратить “археологический погром Киева и летописных гор – Щекавицы, Хоревицы, Дытынки, Сырецкой, Зверинецкой, Батыевой, Замковой, Старокиевской и др.”. Также, по словам авторов обращения, претендент в мэры должен сделать все возможное для внесения рельефа Киева – от Кирилловских до Китаевских высот – в Список мирового наследия ЮНЕСКО с соответствующей степенью охраны и сохранности; пообещать внести изменения в налоговое законодательство, которые сделают невыгодным высотное строительство в столице, предоставив право на строительство небоскребов вне черты города на отведенной специальной территории.

Объединение также считает, что будущий мэр должен запретить уничтожение артезианских скважин в Киеве, разрешить строительство мусороперерабатывающих заводов только за границей столицы и тому подобное.

“Мы надеемся на здравый смысл руководства города и депутатов новоизбранного горсовета. Если наши интересы будут и дальше нарушаться, мы прибегнем к призыву киевлянам – стать живой стеной перед строительной техникой. Вся ответственность за возникновение конфликтных ситуаций ляжет на плечи новоизбранного председателя городского совета и депутатов”, - отмечается в обращении.