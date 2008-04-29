Отмечена годовщина крупнейшего в истории УПА боя с войсками НКВД

В Ровенской области состоялись торжественные мероприятия по случаю 64-й годовщины Гурбенского боя – крупнейшего, по мнению исследователей, вооруженного столкновения подразделений Украинской Повстанческой Армии с войсками НКВД в апреле 1944 года на территории нынешнего Здолбуновского района.

Как передает корреспондент УНИАН, панихиду на братской могиле повстанцев отслужил митрополит Ровенский и Острозький УПЦ Киевского патриархата Евсевий. В торжественном митинге приняли участие заместитель главы Ровенской областной государственной администрации Степан ПАВЛЮК, первый заместитель председателя Ровенского облсовета Валентин КОРОЛЮК, представители политических и общественных организаций края, ветераны национально-освободительного движения.

Во время митинга было отмечено, что при содействии местной власти и общественности поисковые работы в окружающих лесах будут продолжены с целью выявления новых останков воинов УПА, их личных вещей, оружия и амуниции. В настоящее время на этом месте, в Пантеоне УПА, первая очередь которого была открыта в прошлом году, покоятся идентифицированные останки почти полусотни воинов УПА. А рядом с братской могилой, что на окраине лесного массива, открыт мужской православный монастырь.

В апреле 1944 года и этом районе было сосредоточено свыше 30 тысяч войск НКВД и Советской Армии, усиленных танками, авиацией и бронетехникой, которые окружили 5-тысячную группировку УПА-Юг. К тому времени советско-немецкий фронт уже находился на запад от Ровенщины. Но в тылу Красной Армии остались довольно значительные соединения украинских повстанцев. Поэтому советские войска в апреле 44-го методически отрезали коммуникации и пути к отступлению южной группе УПА. "Гурбенскую акцию" вокруг бывшей польской колонии Гурбы - в Антоновцах, Забарах, Андрушевке, Майдане, Обгове, Мостах и многих других селах НКВД провело по приказу Сталина после того как 15 апреля умер раненный бойцами УПА генерал Советской армии Николай Ватутин.

В результате боев 21-25 апреля повстанцам удалось прорваться из "котла" и продолжить рейды на Полесье и на восток Украины.