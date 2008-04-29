Путин: газ, в отличие от трусов, нельзя купить где угодно

Президент РФ Владимир Путин считает, что участие Греции в "Южном потоке" позволит ей стать важным звеном в энергетической политике Европы. Об этом президент РФ сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Константиносом Караманлисом. "Потребности Греции в газе в ближайшие 8 лет увеличатся в два раза, и Россия готова эти потребности обеспечить", - сказал В.Путин.

При этом он отметил: "Если бы Греции нужны были обычные товары - часы, трусы и галстуки, то можно было бы купить это где угодно - в Китае, в Швейцарии, в Италии. А стран, которые в состоянии поставить первичный энергоноситель (газ) в нужном объеме и по конкурентоспособным ценам для Европы, можно перечислить по пальцам только одной руки, и я полагаю, что наше предложение является наиболее оптимальным и наиболее конкурентоспособным. Мы в состоянии решить все задачи, которые перед собой ставим, и, сотрудничая с нашими европейскими партнерами, конечно, эти задачи решим".

Осуществление проекта "Южный поток" не означает, что Россия "борется с другими проектами" в газовой сфере, подчеркнул В.Путин. "Если кто-то в состоянии на экономически приемлемых условиях реализовать другие проекты подобного рода, обеспечить эти газопроводные системы продуктом в достаточном объеме, мы будем только рады", - подытожил В.Путин.

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