В Симферополе проводят опознание погибших в катастрофе вертолета Ми-8

В Симферополе проводится опознание погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Симферополе сообщил глава Правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ми-8, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

В тех случаях, где не удастся опознать тела, медики проведут экспертизу ДНК. По словам министра, минимальный срок проведения такой экспертизы составляет 10 дней.

Вместе с тем И.ВИНСКИЙ отметил, что достигнута договоренность с представителями Генпрокуратуры о том, чтобы опознание проводилось как можно быстрее, чтобы дать возможность родственникам похоронить погибших членов экипажа и сотрудников «Черноморнефтегаза».

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 разбился 28 апреля во время посадки на плавучую буровую платформу "Таврида" в Черном море. На борту вертолета находились 17 сотрудников платформы и 3 члена экипажа, все они погибли.

Ми-8 зацепился задним винтом за систему ограждения "Тавриды", перевернулся и загорелся.