Результаты сегодняшнего тестирования по математике обещают до 30 мая

Результаты внешнего тестирования по математике станут известны не позднее 30 мая.

Как сообщили УНИАН в информационном центре независимого оценивания, сегодняшнее внешнее тестирование по математике уже завершилось, и тесты, которые сегодня сдавали выпускники школ, переданы в пункты проверки. Перед этим тестовые тетради и бланки ответов были в присутствии учеников упакованы в специальные секьюр-паки, исключающие возможность несанкционированного открытия.

Все заполненные документы по специальной связи поступят в пункты тестирования. Согласно правилам проведения внешнего независимого оценивания, работы обязательно должны проверяться не в той области, в которой были заполнены. Всего в Украине создано 28 пунктов проверки тестовых работ, в которых работают более 6,5 тысячи специалистов.

Все ученические работы будут отсканированы, после чего большая часть проверки будет осуществлена автоматически. Каждый ответ на открытый вопрос будет проверяться тремя компетентными специалистами.

Для предотвращения возможных злоупотреблений, фамилии участников тестирования на бланках ответов заменены бар-кодами. Полученные результаты тестов будут сопоставлены с фамилиями участников непосредственно перед изготовлением сертификатов.

Как сообщает информцентр, участники тестирования по математике узнают о своих результатах не позднее 30 мая 2008 года. Результаты тестирования поступят в индивидуальных конвертах в пункты регистрации.