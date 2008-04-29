На майские праздники синоптики прогнозируют дожди

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 30 апреля, дожди ожидаются по всей Украине, местами гроза, в северных, центральных и восточных областях кое-где сильный дождь.

Температура ночью 4-9° тепла, на юге до 12°; днем 10-15°, в восточных областях и Приазовье до 18°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

1-2 мая сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы (в Крыму преимущественно без осадков). Температура ночью 6-11° тепла, днем 16-21°, в восточных областях 14-19°, в южной части местами 22-24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

3 мая в Украине без осадков, только днем в западных областях, южной части и Приазовье небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 4-10° тепла, на побережье до 11°; днем 13-19°, на крайнем юге до 21°.

Завтра в Киеве облачно с прояснениями. Ночью и утром сильный, днем умеренный дождь, кое-где с грозой. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°; по области ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

1-2 мая сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-11° тепла, днем 16-21°.

3-4 мая в столице без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.