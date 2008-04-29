На ”Нефтегазе-67” нашли тела всех 15 моряков

По состоянию на 29 апреля на поднятом судне "Нефтегаз-67" были найдены тела всех 15 украинских моряков, считавшихся пропавшими без вести.

Как сообщили ЛІГАв пресс-службе "Черноморнефтегаза", все найденные тела отправлены на берег для идентификации.

Аварийно-спасательные службы ведут работы по очистке поверхности палубы и проходов от ила.

Напомним, затонувшее в акватории Гонконга украинское судно "Нефтегаз-67" 27 апреля было поднято на поверхность с помощью крупнейшего в Азии плавучего крана "Хуа тянь лун". Об этом стало известно из местных источников.

Катастрофа произошла 22 марта в проливе близ острова Лантау в результате столкновения с крупнотоннажным китайским сухогрузом "Яохай". Из 25 членов экипажа "Нефтегаза-67" только семеро были спасены.

Работы по подъему корабля начались 2 апреля текущего года, после заключения договора с китайской компанией "Гуанчжоу Сэлвидж". С 9 по 18 апреля были установлены тросы для переворачивания судна в естественное положение, а перевернуть его планировалось 19 апреля, но циклон не позволил начать работы в срок. Поднятие "Нефтегаза-67" откладывалось несколько раз.