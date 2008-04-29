Сегодня выпускники школ будут сдавать тесты по математике

В Украине начали работу 1083 пункта, в которых сегодня состоится тестирование выпускников школ по математике.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, в эти минуты проходят установочные совещания, распределение инструкторов между аудиториями и окончательная подготовка помещений.

В 10.15 пункты тестирования откроют двери для участников тестирования, общественных наблюдателей и представителей аккредитованных средств массовой информации.

Непосредственно работа над тестами, которые содержат 36 задач, будет продолжаться три часа - с 11.00 до 14.00.

На пункте тестирования, кроме участников, могут находиться только уполномоченное лицо Украинского или регионального центра оценки качества образования, ответственный за пункт тестирования, инструкторы, дежурные пункта тестирования, общественные наблюдатели и представители СМИ. Также на пунктах тестирования находятся медицинские работники и охрана.

Как также напомнили в Центре независимого оценивания, если участник выявил нарушение процедуры проведения внешнего оценивания, он имеет право просто на месте в письменном виде заявить об этом факте, подав процедурную апелляцию.

Апелляция относительно нарушения процедуры проведения тестирования подается участником тестирования на имя председателя регламентной комиссии регионального центра оценки качества образования через ответственного за пункт тестирования до момента выхода заявителя из пункта.

Рассмотрение регламентными комиссиями апелляционных заявлений осуществляется на протяжении пяти дней со времени их регистрации. Решение регламентной комиссии уведомляется заявителю в виде письменного сообщения. С правилами проведения тестирования каждого участника должны ознакомить на месте проведения тестирования.

По данным Центра, к участию в независимом оценивании знаний выпускников школ по математике зарегистрировались 263 тыс. 999 участников. Около 80 тыс. получат тестовые задачи с русским переводом, еще около 600 участников – с переводом на венгерский, румынский и молдавский языки.