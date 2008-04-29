Россия надеется и впредь поставлять ядерное топливо в Украину

Россия надеется до конца этого года закончить консультации с Украиной по новому 15-летнему контракту на поставку в 2010-2025 годах ядерного топлива для АЭС страны.

Об этом заявил заместитель главы Федерального агентства по атомной энергии РФ «Росатом» Николай СПАССКИЙ, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Отмечается, что срок действия нынешних контрактов истекает в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали 30 марта текущего года в Киеве контракт на поставку ядерного топлива.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

Также «Энергоатом» будет иметь право досрочно прекратить действие контракта в случае массового технического отказа топлива Westinghouse.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».