Во Львовской области на шахте "Степная" погиб горняк

08:42, 21 сентября 2015
Общество
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На шахте «Степная» (Сокальский район) ГП «Львовуголь» 20 сентября погиб горняк.

REUTERS

Как сообщает "Сокаль Info", по предварительной информации, шахтер ехал на электровозе, травмировал шею, столкнувшись с брусьями.

В результате горняк получил не совместимую с жизнью травму. Погибшему было 20 лет.

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Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.

Это уже вторая смерть на шахте за последние два месяца - 14 августа на шахте «Степная» погиб 27-летний горняк.

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