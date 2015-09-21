Во Львовской области на шахте "Степная" погиб горняк
08:42, 21 сентября 2015Общество
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На шахте «Степная» (Сокальский район) ГП «Львовуголь» 20 сентября погиб горняк.
REUTERS
Как сообщает "Сокаль Info", по предварительной информации, шахтер ехал на электровозе, травмировал шею, столкнувшись с брусьями.
В результате горняк получил не совместимую с жизнью травму. Погибшему было 20 лет.
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Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.
Это уже вторая смерть на шахте за последние два месяца - 14 августа на шахте «Степная» погиб 27-летний горняк.
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