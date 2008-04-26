Милиция утверждает, что захват порта ”Южный” прошел спокойно

В Министерстве внутренних дел Украины отрицают какие-либо нарушения правопорядка на территории одесского порта "Южный" вечером 25 апреля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, "милиция отрицает наличие столкновений, нарушений правопорядка не было, никаких столкновений не наблюдалось".

По информации ДСО, вечером 25 апреля на территорию порта прибыл его бывший директор, который имел при себе решение суда о восстановлении в должности. При этом около двухсот работников предприятия были против его возвращения, но "никаких инцидентов не было, все прошло спокойно". При этом в ДСО добавили, что на то время на территории порта присутствовали 25 сотрудников милиции.

Как сообщал УНИАН, начальник порта Юрий КРУК сообщил журналистам о том, что в пятницу вечером был осуществлен силовой захват порта «Южный» большой группой неизвестных молодых людей, в составе которых был один из бывших руководителей этого порта Владимир ВАСИЛЬЕВ.

В помещении управления порта участники захвата, в частности активисты пророссийской организации «Единое отечество», во главе с Валерием КАУРОВЫМ выбивали двери, окна и заняли кабинет начальника порта Ю.КРУКА.

Как сообщил Ю.КРУК, ему было предъявлено решение Ворошиловского райсуда города Донецка, согласно которому начальником порта признавался бывший заместитель начальника порта по социальным вопросам В.ВАСИЛЬЕВ, который в сентябре 2007 года руководил портом.