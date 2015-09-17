В Краматорске предложили новые названия для 51 улицы в рамках декоммунизации (фото)
13:30, 17 сентября 2015Общество
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Краматорский горсовет предлагает обсудить новые названия для 51-ой улицы города, которые подлежат переименованию.
Краматорск / Фото пресс-службы Минобороны
Как сообщают Новости Краматорска, за эти названия проголосовали члены рабочей группы по организации выполнения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» в Краматорске» на заседании 11 сентября 2015.
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Старые названия улиц и предложения / hi.dn.ua
Старые названия улиц и предложения / hi.dn.ua
Старые названия улиц и предложения / hi.dn.ua
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