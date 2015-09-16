В Европарламенте разочарованы, что время введения для Украины безвизового режима невозможно спрогнозировать

Об этом он заявил в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета Ассоциации Украина-ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я читал выступление комиссара Гана в Европейской комиссии, где он сказал, что не может спрогнозировать, когда украинцы смогут посещать ЕС без виз. Тогда у меня есть вопрос - чего мы ждем? Если здесь политическая проблема, то тогда наша задача осуществить политическое давление, и я надеюсь, что Комиссия сможет внести объяснения в это заявление или даже отрицать его, потому что это заявление, которое разочаровывает", - сказал Демесмаекер.

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По убеждению депутата ЕП, безвизовый режим "будет очень важным, более, чем символическое достижение, которое мы можем дать украинскому народу".