Все территориальные управления МВД заменят подразделения Национальной полиции - премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании правительства.

По его словам, министр внутренних дел Арсен Аваков внес на рассмотрение правительства решение о ликвидации территориальных подразделений Министерства внутренних дел.

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"Мы уже создали центральный орган исполнительной власти — Национальную полицию Украины. Мы ликвидируем все территориальные подразделения Министерства внутренних дел и на их месте создаются территориальные подразделения Национальной полиции", - сказал он.

Справка УНИАН. 2 сентября в Украине вступил в силу закон о национальной полиции.

Согласно закону, в составе полиции функционируют: криминальная полиция; патрульная полиция; органы предварительного расследования; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.

Глава МВД заявил, что с 7 ноября милицию в Украине полностью заменит полиция.