Крупных налогоплательщиков ГНАУ будет сопровождать индивидуально

Государственная налоговая администрация Украины и налогоплательщики начала проект индивидуального налогового сопровождения крупных налогоплательщиков в восьми наибольших промышленно развитых регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА Украины со ссылкой на материалы Информационно-справочного департамента Государственной налоговой службы.

Разработкой и внедрением стратегии работы органов Государственной налоговой службы Украины с крупными налогоплательщиками занимается управление организации работы с крупными налогоплательщиками, которое создано в центральном аппарате ГНС.

Структурное подразделение определяет критерии отбора крупных налогоплательщиков, организационную структуру и кадровую политику специализированных инспекций, оказывает методическую и практическую помощь в организации работы с крупными налогоплательщиками, обобщает передовой опыт организации работы с крупными налогоплательщиками в других странах, адаптирует и внедряет его в специализированных инспекциях, организует подготовку и повышение профессионального уровня работников инспекций.

Специализированные государственные налоговые инспекции по работе с крупными налогоплательщиками действуют в Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Луганске, Николаеве, Одессе, Харькове и Киеве.

На сегодняшний день на учете в специализированных государственных инспекциях состоят 1890 налогоплательщиков, или 0,2% от общего количества налогоплательщиков.

За первый квартал этого года плательщиками специализированных государственных налоговых инспекций обеспечено 10 437 млн. грн. начислений налогов в государственный бюджет, что составляет 40% общих начислений по Украине. При этом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года начисления увеличились на 3171 млн. грн., или на 43,6%.