В Украине стартовала акция «Георгиевская ленточка-2008»

24 апреля стартовала акция "Георгиевская ленточка-2008". Мероприятия акции, приуроченной к 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут проходить в том числе и в Украине с 24 апреля по 12 мая под лозунгом «Я помню, я горжусь!». Об этом УНИАН сообщили во информационном центре Всеукраинского союза общественных организаций «Русское содружество», которое принимает участие в акции.

Атрибут акции представляет собой символическую ленту, в которой использован традиционный биколор «Георгиевской ленты». Он не является ее точной копией, но призван ассоциироваться с этим символом доблести и славы. «Этот символ Дня Победы прижился в обществе, миллионы людей по всему миру, повязав ленточку, выразили свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за их подвиг, почтили память погибших», - отмечают в "Русском содружестве".

Цель акции – создание символа праздника - Дня Победы.

Напомним, впервые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов весной 2005 года.

В 2007 году в акции приняли участие почти все регионы России, кроме того, ленточки распространялись в таких странах как Великобритания, США, Греция, Исландия, Чехия, Италия, Эстония, Испания, Исландия, ЮАР, Сербия, Китай и многие другие страны.