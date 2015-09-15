Стало известно, когда Саакашвили проведет брифинг о назначении Сакварелидзе прокурором Одесской области

21:38, 15 сентября 2015
Общество
1896 0

Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили проведет брифинг о назначении Давида Сакварелидзе прокурором Одесской области. 

Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"16 сентября 2015 года состоится пресс-брифинг председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили о назначении Давида Сакварелидзе прокурором Одесской области", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСакварелидзе заверяет, что "никто не тормозит" назначение антикоррупционного прокурора

Читайте такженазначен на пост прокурора

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter