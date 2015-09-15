Стало известно, когда Саакашвили проведет брифинг о назначении Сакварелидзе прокурором Одесской области
21:38, 15 сентября 2015Общество
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Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили проведет брифинг о назначении Давида Сакварелидзе прокурором Одесской области.
Саакашвили проведет брифинг о назначении Сакварелидзе 16 сентября / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
"16 сентября 2015 года состоится пресс-брифинг председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили о назначении Давида Сакварелидзе прокурором Одесской области", - говорится в сообщении.
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