Стало известно, когда Саакашвили проведет брифинг о назначении Сакварелидзе прокурором Одесской области

Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили проведет брифинг о назначении Давида Сакварелидзе прокурором Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА. "16 сентября 2015 года состоится пресс-брифинг председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили о назначении Давида Сакварелидзе прокурором Одесской области", - говорится в сообщении. Читайте такжеСакварелидзе заверяет, что "никто не тормозит" назначение антикоррупционного прокурора Читайте такженазначен на пост прокурора

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