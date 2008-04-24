Изъятие документов из исполкома Ужгорода происходит без столкновений

Закарпатские милиционеры заверяют, что никаких физических столкновений и других инцидентов во время выемки прокуратурой документов из Ужгородского горисполкома ни у стен мэрии, ни в помещении не было.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Закарпатской области.

В УМВД напомнили, что 23-24 апреля прокуратурой города Ужгорода проводились следственные действия в Ужгородском горисполкоме, а именно - в Фонде коммунального имущества города, в рамках возбужденных уголовных дел относительно выделения земельных участков в областном центре и событий вокруг продажи Центральной городской аптеки №1.

Сейчас прокуратурой осуществляется выемка почти 60 папок документов из мэрии. Поскольку в милицию из прокуратуры поступило официальное письмо о привлечении работников ОВД для охраны общественного порядка во время проведения следственных действий в мэрии, туда было направлено несколько нарядов патрульной службы.

Никаких физических столкновений и других инцидентов у стен мэрии и в самом помещении ни 23, ни 24 апреля не было, заверили в УМВД в Закарпатской области.