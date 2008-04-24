Корпоративный долг Украины приближается к 50% ВВП

На сегодня корпоративный долг Украины составляет почти 50% валового внутреннего продукта (ВВП) (по данным Госкомстата, номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-март 2008 г. составил 189 млрд. 768 млн. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

«Если брать корпоративный долг, то он сегодня приближается к 50% валового внутреннего продукта, и таким образом мы на сегодняшний день, стимулируя потребление, поддерживаем экономики других стран, перенося необходимость расчета по этим долгам на следующую, скажем так, власть, на следующие поколения, что в любом случае является увеличением рисков перспектив экономики», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его мнение, государство должно стимулировать увеличение внутреннего производства, что является одной из основных антиинфляционных мер.

«Страна должна потреблять то, что производит. Сегодня мы должны стимулировать уровень производства. Это в первую очередь относится к аграрному сектору, так как безответственно сегодня затягивать реформирование аграрного сектора, это касается и производства в промышленности».