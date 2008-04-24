Гриценко убеждает, что Украина может стать независимой от импортного газа

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что Украина может стать вполне независимой от поставок газа из других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции во Львове.

«Темы газа в Украине не существует. Мы можем быть вполне независимыми в части газоснабжения», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Депутат подчеркнул, что Украина, в отличие от десятков стран Европы, имеет залежи газа и может ежегодно получать около 20 млн. кубометров топлива собственной добычи.

Кроме того, по убеждению А.ГРИЦЕНКО, Украина имеет «стратегическую трубу», которая еще в 2005 году дополнительно давала 28 млрд. кубометров газа. Сегодня же, по его словам, возникает вопрос, почему в этом году за транзит газа Украина получит лишь 9 млрд. кубометров.

Председатель комитета ВР убежден, что руководство Украины должно использовать «потенциал трубы», взаимодействуя с РФ и потребителями топлива в Европе.

А.ГРИЦЕНКО заметил, что дополнительным фактором энергобезопасности Украины являются подземные газохранилища, которых не имеет ни одна из стран Европы.

По его убеждению, в Украине необходимо обеспечивать газом собственной добычи социальную и коммунальную сферы, а вопрос, где и по какой цене будут покупать газ украинские миллиардеры, не должен волновать государство, поскольку бизнесмены смогут самостоятельно договориться.