В Киеве накрыли конвертационный центр, которым пользовались известные вузы и СМИ

В результате спецоперации работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве совместно с ГУБОП МВД Украины выявили в столице мощный конвертационный центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД, заа два года злоумышленникам удалось провернуть через счета специально созданных фиктивных фирм свыше 2 млрд. грн. Среднемесячный валовой доход предприятий, задействованных в схемах по незаконной конвертации средств, составлял свыше 100 млн. грн.

По данным оперативников, услугами ликвидированных конвертационных центров воспользовались почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных высших учебных заведений, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.

Во время спецоперации убоповцы задержали троих участников преступной группы, в частности, организатора, который контролировал поступление средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение незаконно переведенных в наличные средств в банках Киева, в частности, в банке «Европейский».

Во время обысков правоохранители изъяли документы незаконной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных бизнес-структур, печати, оргтехнику, а также почти 5 млн. грн. наличными.

Голосеевским райотделом внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, штампов, печатей). Решается вопрос о возбуждении дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).