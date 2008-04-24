Глава правления ”ПриватБанка” объяснил, почему в обороте становится меньше гривни

Если Национальный банк Украины продолжит нынешнюю политику и не будет выкупать излишек валюты на межбанке, то гривня будет укрепляться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления КБ «Приватбанк» Александр ДУБИЛЕТ в ходе XVI Ялтинской межбанковской конференции стран СНГ и Балтии.

При этом он отметил, что это ведет к уменьшению гривни в обороте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, глава Совета Нацбанка Петр ПОРОШЕНКО заявил, что достигнуто взаимопонимание с правительством относительно сокращения имеющихся на его счетах, в частности в Госказначействе, денежной массы, в результате чего банковская система должна получить определенный ресурс.

25 января П.ПОРОШЕНКО заявил, что Украина должна отказаться от привязки к иностранным валютам. Он подчеркнул, что Нацбанк давно уже не покупает доллары. Весь 2007 год покупались евро, швейцарские франки, английские фунты.