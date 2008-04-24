Гриценко предупредил Тимошенко об ударе по обороноспособности государства

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО выступает категорически против возможного решения правительства о передаче Яворивского полигона местной общине в рамках Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.

“Я к этому отношусь крайне отрицательно”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что уже имел беседу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО на этот счет и привел ряд аргументов, которые подтверждают, что такое решение принимать нельзя.

“Фактически речь идет о серьезном ударе по обороноспособности государства, потому что этот полигон имеет внутреннее и внешнее значение”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он пояснил, что на нем проводят учения отдельная бригада, аэромобильный полк и курсанты Львовского института Сухопутных войск. Кроме этого, на нем согласно решению правительства создан международный Центр миротворчества и безопасности, в который вложены деньги Минобороны и иностранных партнеров.

По словам А.ГРИЦЕНКО, именно на этом полигоне готовятся украинские и иностранные миротворцы для выполнения миссий под эгидой ООН.

А.ГРИЦЕНКО надеется, что правительство после детального изучения примет ответственное государственное решение, и не пойдет на такой шаг.

Он убежден, что принятие необдуманного решения “в русле местной власти” противоречит общенациональным интересам.

А.ГРИЦЕНКО заверил, что профильный комитет приложит максимум усилий, чтобы не допустить передачи Яворивского полигона.