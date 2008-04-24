Завтра в Киеве ожидаются заморозки

25 апреля по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в западных, северных, центральных областях местами и в воздухе 0-2°; температура днем 13-18° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26-27 апреля переменная облачность, без осадков, только днем 27 апреля в южной части временами дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, 26 апреля в восточных областях местами и в воздухе 0-3°; днем в Украине 13-18° тепла.

28-29 апреля ожидаются небольшие и умеренные дожди, только 28 апреля в западных, а ночью и в северных областях, 29 апреля днем в большинстве северных, центральных и южных областей без существенных осадков. Температура ночью 2-8° тепла (28 апреля в западных областях на поверхности почвы местами сохранятся заморозки 0-3°), в южной части и восточных областях 5-11° тепла; днем 10-16°, 28 апреля на крайнем западе до 20°.

В Киеве и области 25 апреля небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киеве ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, температура днем 14-16° тепла. По области температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, местами и в воздухе 0-2°, температура днем 13-18° тепла.

26-27 апреля переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° (27 апреля местами); днем 13-18° тепла.

Днем 28 апреля умеренный, ночью 29 апреля небольшой дождь, в остальное время без существенных осадков. Температура ночью 2-8° тепла, днем 10-16°.