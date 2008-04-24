Ющенко думает, что для сельского хозяйства наступает ренессанс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приглашает бизнес инвестировать в украинское сельское хозяйство.

Такое заявление глава государства сделал сегодня во время участия в четвертой ежегодной международной конференции «Против тренда» в Киеве, сообщает пресс-служба Президента.

«Условия и особенности конъюнктуры рынка создали такие обстоятельства, что этот сектор производства является суперинтересным», – сказал В.ЮЩЕНКО, указав на большой потенциал Украины как производителя сельскохозяйственных культур. Президент объяснил, что развитию украинского АПК в значительной степени способствуют тенденции мирового аграрного рынка.

«Это большой ренессанс для украинского сельского хозяйства. Принести только нужно правильные правила игры», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В этом контексте положительной тенденцией развития аграрного сектора Президент назвал уменьшение участия государства в нем. При этом глава государства выступил с критикой такого правительственного мероприятия, как ограничение экспорта сельскохозяйственных культур.

«Попытки управлять через закрытие внешнего рынка внутренней ценой - ошибочная политика. Она формирует риски, прежде всего - инфляционные риски», - сказал Президент.

Он также указал на неотложность завершения земельной реформы, отсрочка которой приводит к образованию новых зон коррупции и непрозрачности рынка земли.

«Ключевой задачей украинского рынка является реформа земельных отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что в Верховной Раде есть все законопроекты, необходимые для ее завершения. В этом контексте он выразил надежду, что парламент соберет политическую волю, чтобы принять необходимые законодательные изменения.

В своем выступлении глава государства в целом охарактеризовал украинскую экономику как привлекательную для инвесторов. По его словам, Украина в последние годы имеет положительные макроэкономические показатели и динамично развивающийся рынок. По мнению Президента, это подтверждается значительным притоком инвестиций в последние 3 года, а также стремительно растущей стоимостью украинских компаний.

«Если говорить о приросте индекса акций, удивительно говорить, но мы сегодня находимся на втором месте в мире», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это нужно осторожно комментировать. Однако, по его словам, это свидетельствует о колоссальном потенциале украинского рынка.

«Моя цель – привить у политиков, у власти культуру общения с бизнесом, уважать бизнес-интересы, в центр поставить частную собственность, уважение к ней», - сказал Президент.