Дочка Газпрома получила в Украине лицензию на 5 лет

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила выдать ООО “Газпром сбыт Украина” лицензию на поставки природного газа годовым объемом 7,5 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем сегодняшнем заседании.

Лицензия будет выдана сроком на пять лет.

Как сообщил в ходе рассмотрения вопроса директор ООО Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ, компания планирует начать поставки газа промышленным потребителям с 1 мая текущего года.

Он отметил, что газ компания будет закупать у НАК “Нафтогаз Украины” и затем реализовывать его промышленным предприятиям в соответствии с договоренностями, достигнутыми между “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром”.

Он также уточнил, что в настоящее время компания формирует штат, а также список потребителей, которым будет поставляться газ. Среди них А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ назвал предприятия химической, металлургической, а также горно-обогатительной промышленности.

Как пояснил журналистам директор “Газпром сбыт Украина”, компания будет закупать у “Нафтогаза” импортный среднеазиатский газ, который поставляется на границу Украины компанией “РосУкрЭнерго”. При этом, по словам А.ПОДМЫШАЛЬСКОГО, закупаться газ у НАКа будет с маржой 1 цент, то есть 179,51 долл. за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Российский газовый монополист «Газпром» зарегистрировал ООО «Газпром сбыт Украина», которое будет заниматься реализацией газа на украинском рынке.

12 марта «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Раньше газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» - ЗАО «УкрГаз-Энерго».