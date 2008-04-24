Нацбанк намерен расширить курсовой коридор доллара

Рассматривается возможное расширение курсового коридора до уровня 4,90-5,30 грн. за доллар, заявил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, выступая на IV ежегодной инвестиционной конференции, организованной инвестиционным банком Concorde Capital.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам П.ПОРОШЕНКО, сегодня рассматривается возможное расширение как нижней, и так и верхней границы курсового коридора.

Он отметил, что расширение курсового коридора необходимо в связи с тем, что в последнее время наметилось несоответствие утвержденных НБУ курсовых показателей с реально существующими на рынке.

В то же время, как сказал П.ПОРОШЕНКО, какого-то определенного тренда на укрепление национальной валюты сегодня не существует, а курсовые колебания объясняются, в частности, деятельностью на рынке отдельных крупных игроков. Он также отметил, что иностранные инвесторы ожидают в перспективе одного-двух лет возможного ослабления гривни.

Справка УНИАН. Основные принципы денежно-кредитной политики на 2008 год одобрены Советом Нацбанка 28 ноября 2007 года. В них, в частности, указывается, что в 2008 году индекс потребительских цен составит 109,6%, темпы роста денежной массы - 130-135%, обменный курс грн./долл. США - в рамках 4,95-5,25 грн. за долл. США.

По мнению экспертов, курс доллара на межбанковском рынке в ближайшие месяцы продержится в коридоре 4,95-5,00 грн./долл., и вряд ли поднимется до уровня 5,05 грн./долл.